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Дженнифер Лопес произвела фурор в платье от Dior

Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес произвела фурор в платье от Dior
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 12 февраля. Голливудская звезда Дженнифер Лопес появилась в студии американского телеканала CBS в женственном платье от модного дома Dior. Актриса выглядела безупречно рядом с колумбийским певцом Малума.

Лопес пришла в утреннее шоу в рамках презентации фильма «Первый встречный» (Merry me), в котором сыграла главную роль. Партнерами артистки по съемочной площадке стали Малума, Оуэн Уилсон, Джон Брэдли.

Ведущая шоу Гейл Кинг поинтересовалась у гостьи, считает ли она себя «безнадежным романтиком». В ответ Лопес рассмеялась, назвавшись «надеющимся романтиком».

«Вы же знаете, это такое путешествие. Вы верите, что заслуживаете определенных вещей, потому что вы хороший человек. И если вы творите добро, то с вами случается только хорошее», — поделилась звезда.

Дженнифер Лопес произвела фурор в платье от Dior
Global Look Press / CBS Mornings

Сюжет картины «Первый встречный» основан на истории взаимоотношений поп-дивы Кэт Валдес и ее жениха Бастиана. Героиня неожиданно узнает, что молодой человек ей изменил, и решается ему отомстить. Премьера фильма режиссера Кэт Койро состоялась в России 10 февраля.

Ранее Лопес призналась в чувствах к Бену Аффлеку. Артистка заявила, что хотела бы состариться рядом с этим мужчиной.

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