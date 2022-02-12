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«Утрату сложно пережить, плачу»: актер Никоненко принес соболезнования после смерти Зинаиды Кириенко

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 14:48
Шоу-бизнес
«Утрату сложно пережить, плачу»: актер Никоненко принес соболезнования после смерти Зинаиды Кириенко
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Сегодня на 89-м году жизни скончалась актриса Зинаида Кириенко. Зинаида Михайловна всегда останется в памяти зрителя и коллег великолепной актрисой, рассказывают друзья по цеху. Высокую планку в кинематографе ей задала роль Натальи Коршуновой экранизации «Тихого Дона» Сергея Герасимова, считает актер и режиссер Сергей Никоненко.

«Я всегда знал Зинаиду Михайловну Кириенко необыкновенно талантливой актрисой. Еще могу сказать, что она могла бы играть в театре трагические роли, но не нашлось такого режиссера», — отметил Никоненко.

Сергей Петрович и Зинаида Михайловна учились в одном вузе, закончили Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Только Никоненко был курсом младше, а Зинаида училась на одном потоке с Людмилой Гурченко и Валентиной Хмарой.

Позже выпускники одного института встретились в профессиональной жизни. Сергей Никоненко пригласил Кириенко на роль в свою картину «Люблю. Жду. Лена».

Актер Никоненко: «Мы с Зинаидой Кириенко из одного «гнезда», у нас одна школа и наставники»
Кадр из фильма «Тихий дон» /

«Она в моем фильме «Люблю. Жду. Лена» сыграла небольшую роль, которая в процессе монтажа сократилась несколько. Монтаж — это ведь рождение картины: ты понимаешь, что важно, а что второстепенно, без чего можно обойтись. Мы с ней из одного «гнезда» — Сергея Афанасиевича Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой. Поэтому мы очень хорошо понимали друг друга во время съемок. Я — как режиссер, она — как актриса», — рассказал Сергей Петрович.

Кроме того, собеседник ФАН отметил, что ее работа в концертах всегда была на высоком уровне. Потому что она, подчеркнул Никоненко, так замечательно пела, это ее второй дар.

«Утрату сложно пережить, плачу», — завершил разговор кинорежиссер Сергей Никоненко.

Коллега Кириенко по «Тихому Дону» Наталья Архангельская в беседе с ФАН рассказала, какой была актриса при жизни. По ее словам, Зинаида была замечательным и очень добрым человеком.

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тихий дон никоненко зинаида кириенко
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