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Вице-премьер Чернышенко допустил появление нового нацпроекта в сфере радиоэлектроники

Экономика
Вице-премьер Чернышенко допустил появление нового нацпроекта в сфере радиоэлектроники
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 февраля. Новый национальный проект в области радиоэлектроники может появиться в России. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Тема стимулирования спроса на отечественную электронику и выработки новых мер поддержки отрасли изучалась на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности.

«Нам необходимо комплексно решать задачу. Рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники», — подчеркнул Чернышенко.

Он отметил, что в 2021 году кабмин запустил масштабную работу по разработке и внедрению комплекса мер поддержки отрасли. По словам вице-премьера, уже запустилась реализация проектов с субсидированием до 4 млрд рублей в год для компенсации расходов на покупку и внедрение радиоэлектронной продукции РФ.

Минцифры России предложило выдавать льготные кредиты разработчикам ПО, сообщил ранее замглавы ведомства Максим Паршин. Банки, по его словам, могут выдавать доступные кредиты IT-структурам, если данную инициативу одобрит кабмин.

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нацпроекты чернышенко радиоэлектроника
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