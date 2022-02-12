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Африканские интеллектуалы соберутся в столице Мали для обсуждения проблем континента

Весь мир
Африканские интеллектуалы соберутся в столице Мали для обсуждения проблем континента
wikipedia.org  /  Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Бамако, 12 февраля. Более 150 политиков, общественных деятелей и представителей научного сообщества проведут в столице Мали форум, направленный на решение проблем материка. Консультации состоятся с 23 по 26 февраля, организатором выступит Союз молодежи за мир и африканскую нацию (UJPNA), сообщает издание Mali Actu.

«Участники мероприятия давно нуждались в подобных акциях, ведь в перспективе они могут помочь справиться с возникающими экономическими и дипломатическими кризисами. Кроме того, ассамблея поспособствует повышению безопасности на континенте», — сообщил президент UJPNA Махамаду Диоаура.

Он добавил, что гости, в основном ученые и эксперты различных сфер деятельности, выступят в рамках главной темы форума: «Государство, перспективы демократии и управления в западноафриканском пространстве».

Африканские интеллектуалы соберутся в столице Мали для обсуждения проблем континента
Global Look Press / © Habib Kouyate / XinHua

«UJPNA поставила перед собой задачу защищать и поощрять развитие региона, бороться с нарушениями в области прав человека, работать над развитием человека и даже строить свободную и процветающую нацию без какой-либо дискриминации и влияния извне.

Сообщество действует по трем стратегическим направлениям: ось мира, безопасности и прав народов. После завершения форума, наработанные материалы могут быть переданы в администрации государств материка, чтобы это поспособствовало модернизации управления и повышению качества жизни рядовых африканцев», — говорится в статье Mali Actu.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига обвинил Францию в стремлении к разделу республики.

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