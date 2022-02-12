Пожар уничтожил несколько десятков торговых точек на одном из старых рынков Тегерана

Тегеран, 12 февраля. Крупный пожар начался на крытом рынке Тимче Хаджаб Аль-Даула в центре иранской столицы в районе семи часов утра по московскому времени.

Как сообщили представители пожарной службы и источники в социальных сетях, огонь охватил по меньшей мере 20-30 торговых точек. Распространение пламени на соседние лавки удалось сдержать, однако он до сих пор не потушен окончательно. На месте происшествия находятся уже не менее шести команд. Работа спасателей осложняется тем, что узкие ряды и низкие перекрытия не позволяют подогнать специальную технику ближе к очагам возгорания.

???? آتش سوزی گسترده در بازار تهران



????امروز ( شنبه ۲۳ بهمن) یک مورد آتش سوزی گسترده در یک پاساژ در تیمچه حاجب الدوله در بازار تهران رخ داد.



????سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: چندین باب مغازه دچار حریق شده و نیروها در حال عملیات هستند.



????وی با بیان اینکه ساختمان ه... pic.twitter.com/lZCumj3HVF — kalemehtv (@kalemehtv) February 12, 2022

По заявлению СМИ, из-за пожара рухнула крыша одного из коридоров рынка. На данный момент продолжают гореть обувные ряды. Муниципальные власти пока не сообщили о жертвах и размере материального ущерба, однако пообещали впоследствии опубликовать эту информацию.

В то же время по информации пожарных возгорание произошло в одном из старых домов внутри рыночного комплекса, причем в тот момент все лавки в нем были еще закрыты. Причины произошедшего пока неизвестны, однако не исключено, что виной всему стал физический износ электропроводки. Рынок является частью исторического района иранской столицы, где часто наблюдаются похожие проблемы из-за ветхости инфраструктуры, а также многочисленных нарушений требований безопасности со стороны владельцев и арендаторов зданий.

به گفته رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران حادثه آتش‌سوزی امروز در تیمچه «حاجب الدوله»، جنب بازار کفاش‌ها اتفاق افتاد.

در این حادثه حدود ۳۰ باب مغازه در ابعاد کوچک و بزرگ دچار آتش‌سوزی شده و شیشه‌ها و دیوارهای برخی مغازه‌ها نیز تخریب شده است. pic.twitter.com/YJR545XhYs — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 12, 2022

В начале этой недели Иран также понес потери из-за пожара в порту города Ассалуйе провинции Бушир. По неустановленным причинам, на одном из рыболовецких судов вспыхнул огонь. Возгорание удалось ликвидировать лишь через четыре часа, за это время пламя перекинулось и на другие корабли, семь из них были практически полностью разрушены.

Примечательно, что аналогичная ситуация произошла здесь и в 2020 году, когда также сгорели семь небольших судов. В тот же период были отмечены пожары еще в нескольких городах страны, в том числе на важных объектах инфраструктуры. В связи с этим власти республики инициировали проверки, не являлись ли данные происшествия следствием диверсий со стороны иностранных агентов.