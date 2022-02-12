Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 15:56
15:55
Шоу-бизнес
Моргенштерна развеселило приглашение вступить в партию «Яблоко»
15:54
Происшествия
Мужчина украл 27 игрушек из автомата в Зеленогорске
15:52
Общество
Самым высоким солдатом казахстанской армии стал рядовой Мухамедов из Алматинской области
15:50
Экономика
Рынок недвижимости отреагирует на рост ключевой ставки ЦБ снижением спроса
15:50
Происшествия
Более 40 человек пострадали при взрыве автобуса в Китае
15:49
Общество
Драпеко напомнила, как Кириенко бесплатно выступала перед ветеранами и молодежью
15:49
Политика
Президент Украины Зеленский заверил, что следит за развитием ситуации в стране
15:47
Происшествия
Сотрудница салона красоты пострадал при пожаре в Уфе
15:43
Интервью
Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
15:40
Политика
Лавров озвучил Блинкену позицию России по провокационным действиям США на Украине
Все новости

Пожар уничтожил несколько десятков торговых точек на одном из старых рынков Тегерана

Весь мир
Пожар уничтожил несколько десятков торговых точек на одном из старых рынков Тегерана
Prt Scr youtube.com  /  TRAGEDY & DISASTER EXTREME GLOBAL 2022

Тегеран, 12 февраля. Крупный пожар начался на крытом рынке Тимче Хаджаб Аль-Даула в центре иранской столицы в районе семи часов утра по московскому времени.

Как сообщили представители пожарной службы и источники в социальных сетях, огонь охватил по меньшей мере 20-30 торговых точек. Распространение пламени на соседние лавки удалось сдержать, однако он до сих пор не потушен окончательно. На месте происшествия находятся уже не менее шести команд. Работа спасателей осложняется тем, что узкие ряды и низкие перекрытия не позволяют подогнать специальную технику ближе к очагам возгорания.

По заявлению СМИ, из-за пожара рухнула крыша одного из коридоров рынка. На данный момент продолжают гореть обувные ряды. Муниципальные власти пока не сообщили о жертвах и размере материального ущерба, однако пообещали впоследствии опубликовать эту информацию.

В то же время по информации пожарных возгорание произошло в одном из старых домов внутри рыночного комплекса, причем в тот момент все лавки в нем были еще закрыты. Причины произошедшего пока неизвестны, однако не исключено, что виной всему стал физический износ электропроводки. Рынок является частью исторического района иранской столицы, где часто наблюдаются похожие проблемы из-за ветхости инфраструктуры, а также многочисленных нарушений требований безопасности со стороны владельцев и арендаторов зданий.

В начале этой недели Иран также понес потери из-за пожара в порту города Ассалуйе провинции Бушир. По неустановленным причинам, на одном из рыболовецких судов вспыхнул огонь. Возгорание удалось ликвидировать лишь через четыре часа, за это время пламя перекинулось и на другие корабли, семь из них были практически полностью разрушены.

Примечательно, что аналогичная ситуация произошла здесь и в 2020 году, когда также сгорели семь небольших судов. В тот же период были отмечены пожары еще в нескольких городах страны, в том числе на важных объектах инфраструктуры. В связи с этим власти республики инициировали проверки, не являлись ли данные происшествия следствием диверсий со стороны иностранных агентов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Пожар уничтожил несколько десятков торговых точек на одном из старых рынков Тегерана
пожар иран тегеран рынок
Комментировать