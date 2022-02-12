Мэр Киева Кличко утвердил план эвакуации населения города при «нападении» России

Киев, 12 февраля. Киевские власти готовятся к чрезвычайной ситуации и уже утвердили план эвакуации населения на случай «вторжения» России, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, усилия городской администрации направлены на предотвращение возможных провокаций, а также на обеспечение существования населения в условиях «военного нападения».

«Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тыс. подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое», — сообщил Кличко, говоря о сборных эвакуационных пунктах.

МИД Латвии ранее призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины. Рига рекомендовала использовать для выезда из страны любые доступные способы.