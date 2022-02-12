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Неосновной персонал посольства США в Киеве покинет территорию Украины

Политика
Неосновной персонал посольства США в Киеве покинет территорию Украины
wikipedia.org  /  AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 12 февраля. Американский Госдеп отдал распоряжение об отъезде части персонала посольства США в Киеве. Территорию Украины покинут неосновные сотрудники, уточнили в Twitter диппредставительства.

Причиной такого решения является обострившаяся ситуация на востоке Украины. Как сообщили в американском посольстве, существует угроза военных действий.

«Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», — говорится в заявлении.

Ранее западные СМИ сообщили о личном обзвоне американцев на Украине сотрудниками Госдепа. Они просят соотечественников покинуть страну.

Также зарубежные издания не прекращают распространять сведения о «вторжении» России на Украину. В Кремле пояснили, что Москва не занимается разработкой таких планов. Более того, силы РФ перемещаются исключительно внутри государственных границ.

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