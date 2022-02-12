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Владимир Путин принес глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся Кириенко

Общество
Владимир Путин принес глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся Кириенко
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Зинаиды Кириенко. Глава государства назвал уход артистки невосполнимой утратой для кинематографа и отечественной культуры.

По словам Путина, творческое наследие Кириенко и ее незабываемые роли навсегда останутся с нами. Кроме того, сохранится светлая и добрая память об актрисе.

«Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью», — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме президента, адресованной родным и близким артистки.

Зинаида Кириенко, которой было 88 лет, ушла из жизни в ночь на 12 февраля. Как сообщил сын звезды фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека», его мать скончалась от инсульта.

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