В МИД Грузии объявили о введении чрезвычайного режима работы посольства в Киеве

Тбилиси, 12 февраля. Посольство Грузии в Киеве и генеральные консульства в Одессе и Донецке перешли на чрезвычайный режим работы, сообщили в МИД республики.

МИД Грузии добавил, что для жителей республики, которые на данный момент находятся на Украине, работает специальная горячая линия. Граждан призывают держать контакт с представителями посольства. Грузинское внешнеполитическое ведомство связывает это с напряженной ситуацией вокруг украинских границ.

«С учетом возможной эскалации ситуации на Украине посольство Грузии в Киеве, а также генеральные консульства в городах Одесса и Донецк (с резиденцией в Киеве) перешли на чрезвычайный режим работы. Исходя из создавшейся ситуации, мы призываем граждан Грузии оставаться на связи с посольством Грузии как для получения оперативной информации, так и для логистической и информационной поддержки в случае принятия решения покинуть территорию Украины», — говорят в грузинском МИД.

Ранее посольство США в Киеве призвало американцев уехать из украинского государства. В ведомстве даже подготовили список рекомендуемых стран, куда можно поехать из Украины.