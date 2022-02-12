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Читатели Daily Mail иронично отреагировали на заявление США о дате «вторжения» РФ на Украину

Политика
Читатели Daily Mail иронично отреагировали на заявление США о дате «вторжения» РФ на Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 12 февраля. Заявление президента США Джо Байдена о начале «вторжения» России на Украину 16 февраля вызвало неоднозначную реакцию среди общественности. Новость высмеяли читатели британского издания Daily Mail.

Читатели Daily Mail оставили ироничные комментарии под новостью в Сети и интересовались подробностями предстоящего «нападения»: например, точным временем. При этом комментаторы напомнили о других случаях, когда Вашингтон делал громкие заявления без доказательств.

«А во сколько в среду?» — спросил пользователь Сети.

Заявление Байдена о точной дате «нападения» Москвы на Киев, доведенное до глав западных государств на видеоконференции, рассмешило и читателей The Hill. Они назвали его очередной пропагандой со стороны США.

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украина россия байден daily mail дата
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