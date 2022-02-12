Сенаторы и МИД России планируют изменить описание памятника воину-освободителю в Берлине

Москва, 12 февраля. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ совместно с МИД России работает над проектом замены описания памятника воину-освободителю в Берлине.

Сенаторы планируют исправить текст на информационных стендах в Трептов-парке, который содержит идеологические и оскорбительные оценки, не имеющие отношения к памятнику и подвигу советского солдата.

«Комиссией в МИД России направлен усовершенствованный проект имеющегося текста, а также предложение о содействии в подготовке нового текста с привлечением ведущих российских экспертов», — говорится в отчете комиссии.

Глава комиссии Совфеда Алексей Пушков пояснил ТАСС, какие именно фрагменты нуждаются в замене, например, символика памятника воину-освободителю охарактеризована как «чрезмерно пафосная», проникнутая «культом личности» и «претензией на исключительность». Это принижает значение мемориала, считает Пушков. В текстах есть также фактологические и орфографические ошибки: «коленнопреклонные солдаты», «променада, обрамленная плакучими березами».

Пропаганда НАТО скоро дойдет до того, что мир будет думать, будто США спасли мир от фашизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат возмутилась, что сегодняшняя тенденция к сносу памятников и переписыванию истории приведет к плачевным результатам.