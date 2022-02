Рейд в фавелах Рио-де-Жанейро привел к перестрелке с погибшими

Бразилиа, 12 февраля. Около восьми человек погибли в фавеле Вила-Крузейру, расположенной в Рио-де-Жанейро, в ходе полицейской операции по задержанию наркоторговцев. Об этом сообщает военная полиция бразильского штата Рио-де-Жанейро.

Equipes do #COE, em conjunto com a @PRFBrasil, estão neste momento realizando uma operação na comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. pic.twitter.com/pcPocYqhzD