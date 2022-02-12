Рейд в фавелах Рио-де-Жанейро привел к перестрелке с погибшими

Бразилиа, 12 февраля. Около восьми человек погибли в фавеле Вила-Крузейру, расположенной в Рио-де-Жанейро, в ходе полицейской операции по задержанию наркоторговцев. Об этом сообщает военная полиция бразильского штата Рио-де-Жанейро.

Equipes do #COE, em conjunto com a @PRFBrasil, estão neste momento realizando uma operação na comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. pic.twitter.com/pcPocYqhzD — @pmerj (@PMERJ) February 11, 2022

В 04:30 утра местная полиция начала операцию по аресту наркоторговцев, которые разыскивались после предыдущего рейда в фавеле Жакарезинью.

По информации военной полиции, «произошло столкновение, и восемь раненых преступников скончались от телесных повреждений».

В рейде участвовали агенты военной полиции Рио-де-Жанейро, федеральной полиции и дорожной полиции. В результате были изъяты 6 винтовок, 4 пистолета и 14 гранат.

«Это была совместная операция между силами безопасности Рио-де-Жанейро и федеральными правоохранительными органами. Она была осуществлена после нескольких месяцев разведывательной работы, которая позволила обнаружить местоположение разных наркоторговцев, скрывавшихся в этом регионе», — сообщил секретарь военной полиции Луис Энрики Маринью.

Одной из целей рейда был захват главы крупнейшей бразильской преступной группировки «Красная команда» Шику Бенту, который обвиняется в убийстве, пытках, наркоторговле и грабеже.

По сообщению местных СМИ, между преступниками и полицией развязалась интенсивная перестрелка, из-за чего по меньшей мере 15 муниципальных школ и 3 больницы вынуждены были закрыться.

RELATOS DE DOIS CAVEIRÕES E VÁRIOS CARROS DA POLÍCIA E O ÁGUIA.



SE ABRIGUEM E SO SAIAM EM CASO DE EXTREMA NECESSIDADE.



NÃO SE ARRISQUEM.



CLÁUDIA SACRAMENTO #climatenso em Penha RJ https://t.co/vsfMRw2BPI — Vila Cruzeiro RJ (@bairrodapenha) February 11, 2022

Жители Рио-де-Жанейро страдают от систематического нарушения прав человека, проявления насилия и высокой смертности из-за деятельности преступных группировок и их борьбы с властями.

Согласно данным Центра исследований по вопросам гражданской безопасности, каждые три из четырех муниципальных школ в Рио-де-Жанейро хотя бы раз сталкивались с перестрелками на своей территории с участием полиции. Регулярное проявление насилие на территории вокруг учебных заведений негативно влияет на уровень дохода детей после завершения образования, а также на их социальную мобильность.