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Афганское правительство окажет поддержку пострадавшим от войн гражданам

Весь мир
Афганское правительство окажет поддержку пострадавшим от войн гражданам
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Кабул, 12 февраля. Кабинет министров Афганистана утвердил план по оказанию помощи жертвам войн, происходивших в стране на протяжении последних 40 лет. 

Соответствующее решение сформированное членами движения «Талибан»1 (запрещен в РФ) правительство приняло на фоне участившихся жалоб со стороны афганцев, находящихся в тяжелом экономическом положении.

«В пределах Исламского эмирата (так страну называют сами талибы. — Прим. ред.) помощь будет предоставляться семьям погибших, инвалидам и сиротам. Включая детей сотрудников сил безопасности предыдущих правительств», — заявил Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства.

Стоит отметить, что в бедственном положении находятся в том числе и семьи, потерявшие кормильцев не в результате боевых действий, а в ходе многочисленных терактов, которые заметно участились с момента прихода талибов к власти.

Кроме того, изменение политической ситуации и введение новых порядков в стране сказалось и на женщинах: ранее имевшие свободу работать, в том числе и в силах безопасности государства, они утратили эту возможность вместе со значительной частью гражданских прав, что вызывает обеспокоенность международного сообщества и является одним из препятствий на пути к легитимизации нового правительства.

Благотворительные организации и иностранные правительства с беспокойством оценивают ситуацию в Афганистане и обещают помочь в борьбе с устранением последствий гуманитарного кризиса. Дошло до того, что даже США решили разморозить половину замороженных ранее активов Кабула и употребить около 3,5 млрд долларов на помощь простым афганцам. Однако вторую половину денег, принадлежащих южноазиатской стране, Вашингтон решил присвоить и потратить на свое усмотрение. Все это в действительности нельзя оценить как шаги, способные устранить реальные проблемы переживающего сложные времена региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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