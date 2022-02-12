Афганское правительство окажет поддержку пострадавшим от войн гражданам

Кабул, 12 февраля. Кабинет министров Афганистана утвердил план по оказанию помощи жертвам войн, происходивших в стране на протяжении последних 40 лет.

Соответствующее решение сформированное членами движения «Талибан»1 (запрещен в РФ) правительство приняло на фоне участившихся жалоб со стороны афганцев, находящихся в тяжелом экономическом положении.

«В пределах Исламского эмирата (так страну называют сами талибы. — Прим. ред.) помощь будет предоставляться семьям погибших, инвалидам и сиротам. Включая детей сотрудников сил безопасности предыдущих правительств», — заявил Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства.

Стоит отметить, что в бедственном положении находятся в том числе и семьи, потерявшие кормильцев не в результате боевых действий, а в ходе многочисленных терактов, которые заметно участились с момента прихода талибов к власти.

Cabinet Approves Aid Plan for War Victims#TOLOnews https://t.co/ET2lEr32vU — TOLOnews (@TOLOnews) February 11, 2022

Кроме того, изменение политической ситуации и введение новых порядков в стране сказалось и на женщинах: ранее имевшие свободу работать, в том числе и в силах безопасности государства, они утратили эту возможность вместе со значительной частью гражданских прав, что вызывает обеспокоенность международного сообщества и является одним из препятствий на пути к легитимизации нового правительства.

Благотворительные организации и иностранные правительства с беспокойством оценивают ситуацию в Афганистане и обещают помочь в борьбе с устранением последствий гуманитарного кризиса. Дошло до того, что даже США решили разморозить половину замороженных ранее активов Кабула и употребить около 3,5 млрд долларов на помощь простым афганцам. Однако вторую половину денег, принадлежащих южноазиатской стране, Вашингтон решил присвоить и потратить на свое усмотрение. Все это в действительности нельзя оценить как шаги, способные устранить реальные проблемы переживающего сложные времена региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.