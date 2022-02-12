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Власти Швеции пока не планируют эвакуировать своих граждан на Украине

Политика
Власти Швеции пока не планируют эвакуировать своих граждан на Украине
wikipedia.org  /  Tage Olsin / CC BY-SA 2.0

Стокгольм, 12 февраля. Ситуация с безопасностью на Украине может быстро измениться. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел Швеции.

Как уточнили в ведомстве, власти страны пока не планируют эвакуировать своих граждан. Однако руководство призывает их быть готовыми к возможному отъезду. Сейчас на Украине насчитывается до 300 подданных королевства, пояснили в МИД.

«МИД очень внимательно следит за развитием ситуации. Мы находимся в тесном контакте с другими странами ЕС и Скандинавии и постоянно готовы к пересмотру действующих рекомендаций в отношении поездок. С 25 января 2022 МИД советует воздержаться от любых не связанных с необходимостью посещений Украины», — приводится сообщение МИД на телеканале SVT.

Ранее стало известно, что сотрудники американского Госдепа лично звонят своим согражданам на Украине. Они просят соотечественников покинуть территорию государства.

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