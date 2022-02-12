Агентство Reuters: США и Европа отказались отключать Россию от SWIFT

Лондон, 12 февраля. Многие представители Европейского союза посчитали чрезмерным отключение Российской Федерации от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает агентство Reuters.

Европа не согласна с тем, что Россию стоит отключать от структуры SWIFT, так как такой шаг приведет к негативным последствиям для всех сторон. Подобные заявления звучали и в Москве, и на Западе.

Как отмечают журналисты издания, санкции при эскалации ситуации на Украине будут введены ЕС и Соединенными Штатами Америки против банковского сектора.

Аналитики указывают, что Вашингтон и Брюссель заканчивают работать над новыми пакетами рестрикций против России. Серьезные возражения Евросоюза помешали включить в перечень отключение от SWIFT. По мнению экспертов, санкции, скорее всего, могут применить против крупных отечественных кредитных компаний, вроде ВТБ и Сбербанка, а также в отношении ряда предпринимателей.

Кроме того, западные игроки допускают введение разнообразных ограничений на экспорт оборонных и других технологий.

«Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — заявил один из источников Reuters.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дополнительно подчеркнул, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по телефону подтвердил главе МИД, что «тяжелые санкции» против РФ готовы.