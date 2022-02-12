Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ISU по делу Валиевой

Пекин, 12 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от Олимпиады в Пекине.

Скандал вокруг спортсменки разгорелся из-за сомнительного допинг-теста, сданного еще 25 декабря прошлого года. В пробе Валиевой обнаружили триметазидин. Предполагается, что в связи с этой ситуацией российская сборная может лишиться олимпийского золота в командных соревнованиях.

Пока российской фигуристке разрешили продолжить участие в зимних Играх, проходящих в Китае. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции на это решение. Выездная комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля.