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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ISU по делу Валиевой

Олимпийские игры 2022
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ISU по делу Валиевой
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 12 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от Олимпиады в Пекине.

Скандал вокруг спортсменки разгорелся из-за сомнительного допинг-теста, сданного еще 25 декабря прошлого года. В пробе Валиевой обнаружили триметазидин. Предполагается, что в связи с этой ситуацией российская сборная может лишиться олимпийского золота в командных соревнованиях.

Пока российской фигуристке разрешили продолжить участие в зимних Играх, проходящих в Китае. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции на это решение. Выездная комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ISU по делу Валиевой
олимпиада валиева спортивный арбитражный суд
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