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Решение о допуске Камилы Валиевой до личного турнира на Олимпиаде объявят 14 февраля

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 13:51
Олимпийские игры 2022
Решение о допуске Камилы Валиевой до личного турнира на Олимпиаде объявят 14 февраля
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Москва, 12 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дело подопечной Этери Тутберидзе Камилы Валиевой 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение объявят 14 февраля.

Арбитрами назначены представители США, Италии и Словении. Решение по допуску фигуристки на ОИ-2022 в Пекине будет объявлено во второй половине дня 14 февраля, пишет РИА Новости.

Накануне Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию отложена из-за положительного допинг-теста российской фигуристки.

Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что победа российских лыжниц в эстафете на Играх снизила тревожность из-за ситуации с Валиевой. В Госдуме предлагают дождаться официальных заявлений по ситуации с 15-летней фигуристкой.

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суд cas валиева
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