Бамако, 12 февраля. Правительство переходного периода Мали направило партию продовольствия жителям освобожденной от террористов деревни Маребугу. Об этом сообщается на официальном сайте национальных сил обороны и безопасности (FAMa).

В населенный пункт с рабочим визитом прибыли заместитель министра по гуманитарным вопросам Умару Диарра, губернатор региона Мопти полковник Аббас Дембеле и командующий центром специальных операций «Малико» полковник Мамаду Массуле Самаке. Они передали слова поддержки от высшего руководства республики, а также привезли гуманитарную помощь.

«Партия включает 150 пачек белой фасоли, столько же мешков пшеничной муки, 100 коробок макарон, 100 пачек чечевицы, по 100 мешков белого и тушеного риса, 30 пачек пшеничной крупы, 30 банок масла, 15 коробок спагетти, 10 коробок помидоров, 10 мешков сахарной пудры и 3 тонны риса», — уточнили военнослужащие.

Таким образом представители высшего руководства страны поприветствовали население, которое долгое время находилось под контролем групп радикальных исламистов.

«Президент переходного периода счел необходимым поддержать людей, которые на протяжении длительного периода оставались привержены национальных идеалам и надеялись на скорейшее освобождение. Но они заслуживают гораздо большего, чем гуманитарная помощь, потому что это настоящие герои. В скором времени, благодаря росту популярности FAMa, Мали станет настоящим Эльдорадо, где многие захотят остановиться. Наша независимость уже достигнута», — заявил Умару Диарра.

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Мэр Маребугу Мусса Горо Диалл поблагодарил представителей правительства за солидарность и передачу продовольствия для нуждающихся. По его словам, «жители видят нацеленность высшего руководства республики на выстраивание суверенного и развивающегося государства».

«Мы очень гордимся тем, как бойцы FAMa действовали против боевиков, спасибо нашим доблестным воинам, они заслуживают только похвалы. И жест доброй воли демонстрирует, что нас не забыли. Это очень ценно», — заключил чиновник.

Многие африканские аналитики уверены, что усиление армии связано со сближением России и Мали. Смена политического вектора властей в Бамако с западного на восточный спровоцировала недовольство коллективного Запада.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в регион группы из четырех российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику у европейских чиновников. Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан».