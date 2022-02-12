Статую Бэтмена планируют установить в Твери

Тверь, 12 февраля. Бэтмен может стать новым туристическим символом Твери, о проекте рассказал известный путешественник и ведущий тревел-шоу Алексей Корзин.

Тверской Бэтмен станет притяжением для туристов. Соавтором проекта выступает создатель музея фотографии «Искра» Роман Какоткин.

«Сейчас мы ищем скульптора, что бы установить статую Тверскому Бэтмену. О месте установки говорить пока рано. Несомненно одно — памятник станет культовой достопримечательностью и местом проведения фотосессий», — сообщил Tverigrad.ru путешественник.

От американского героя комиксов Тверскому Бэтмену досталось только имя и два уха, в остальном его судьба тесно связана с городом. По словам автора, эта статуя символизирует каждого, кто готов совершать хорошие поступки и не равнодушен к людям.

В Бурятии установили самую большую статую Будды в России. Монумент божеству расположился в селе Санага. Вокруг статуи будет находиться парк. Ожидается, что новое священное место станет центром паломничества для миллионов верующих со всего мира.