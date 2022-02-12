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Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в 2022 году

Экономика
Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 февраля. Дизайнеру мебели пенсионного возраста работодатели из Владивостока готовы ежемесячно платить около 200 тысяч рублей, следует из данных сервиса «Работа.ру», проанализировавшего самые высокооплачиваемые профессии.

Кроме дизайнера мебели высокую зарплату предлагают стоматологу-терапевту в Тюмени. Высококвалифицированному зубному врачу готовы платить до 150 тысяч рублей. С таким же окладом можно устроиться на работу офтальмологом в Красноярске.

Вышедший на пенсию токарь-карусельщик ЧПУ в Екатеринбурге может работать за 130 тысяч рублей в месяц. А в Реутове есть вакансия электромонтажника с зарплатой до 120 тысяч рублей. Заработок новосибирских водителей-операторов автобетононасоса чуть ниже, но в пределах 100 тысяч рублей.

С 2016 года пенсии некоторых российских граждан не индексируются. К такой категории относятся лица, выполняющие работу по трудовому договору, оказывающие платные услуги по договорам гражданско-правового характера, а также россияне в статусе индивидуального предпринимателя.

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