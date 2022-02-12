Жители малийских городов Куликоро и Морибабугу вышли на антифранцузские демонстрации

Бамако, 12 февраля. Малийцы вышли на антифранцузские митинги в городах Куликоро и Морибабугу. Население выступило против вмешательства бывшей метрополии во внутренние дела государства, сообщает издание Bambara ACTUS.

По данным журналистов, люди раздражены «политикой угнетения, проводимой Пятой республикой на протяжении последних десятилетий». Участники мероприятия выходили на центральные улицы населенных пунктов с плакатами «Макрон, убирайся отсюда», «Прощай Париж» и подобными.

В начале февраля в столице Мали прошел массовый митинг и шествие в поддержку взаимодействия Москвы и Бамако. Тогда на главной площади собралось около десятка тысяч человек, многие приходили с транспарантами, изображающими президента переходного периода Ассими Гоита и российского лидера Владимира Путина.

Кто-то приносил плакаты с известным немецким композитором Рихардом Вагнером. Во время подобных акций особой популярностью пользуются флаги РФ, выделяющиеся на фоне национальной символики. Таким образом манифестанты приветствуют российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».