Голос Мордора: «Гляйвиц XXI века, или Нобелевская премия мира для Байдена»

Тому, что сейчас происходит вокруг мифического «вторжения» России на Украину, есть два логичных объяснения. Либо это такой Гляйвиц XXI века, либо кто-то решил получить Нобелевскую премию мира и активно идет к ее получению. Вчерашнее вечернее обострение — это нечто за пределами здравого смысла. Даже Эдвард Сноуден прокомментировал это в Twitter.

«Нет ничего более гротескного, нежели СМИ, подталкивающие к войне», — написал Сноуден.

Но он немного ошибается: СМИ не подталкивают к войне. СМИ — это оружие, а война уже ведется. Пусть не горячая, а информационная, но тем не менее она такая же ожесточенная, как если бы свистели пули и взрывались снаряды. На передовой этой войны — самые «честные, объективные и свободные» западные СМИ из самых разных стран. Известные всему миру CNN, The Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel и многие другие кружат над темой войны, как вампиры, словно только и ждут момента, чтобы вдоволь напиться крови.

Нагнетание началась еще днем, когда Джо Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину. Наверно, именно это и стало стартовой отмашкой для всех этих журналистов, которые быстренько засели за ноутбуки, чтобы сочинить новые подробности «ужасающего вторжения» России на Украину. Дело нехитрое, тем более что шаблоны наверняка были. Вчера массово разошелся твит некоего западного журналиста.

«Официальные лица США ожидают ужасающей кровавой кампании, которая начнется с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует «вторжение» с возможной целью смены режима».

Что удивляет: алгоритм действий чисто американский, по крайней мере, именно так они и действовали в Ираке. Но я ведь уже говорил про шаблоны?

Затем массово посыпались объявления стран Запада о том, что они призывают всех своих граждан срочно выехать с Украины. И вот тут появляется новость от Bloomberg о том, что Россия якобы будет «вторгаться» на Украину 15 февраля. Напомню, это тот самый Bloomberg, который совсем недавно объявил, что Россия уже «вторглась» на Украину, полномасштабная война началась. Но с ним не согласились журналисты Der Spiegel, которые выдвинули свою дату «вторжения» — на день позже.

Ситуацию в информационном поле взвинтили до предела. Но что интересно: на Украине при этом нет никаких особых приготовлений, мобилизаций, эвакуаций или же еще чего-либо. В городах не ставят противотанковых ежей, не объявляют режим затемнения и даже нет военных патрулей на улицах городов. Такое впечатление, что там совсем не читают прессы!

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Как сделать так, чтобы война началась, если Россия ни в какую не хочет на Украину нападать? Ответ есть: новый Гляйвиц. Не в полной копии, конечно, но нужна именно провокация с поддержкой мировых СМИ. Это может быть что угодно, лишь бы вынудить Россию на военный ответ, пусть и ограниченный. А уж мировые СМИ раструбят о том, что Россия «начала войну» и «вот-вот захватит Украину».

В сценарии с провокацией есть одна большая проблема. Похоже, сами украинцы боятся ее устраивать, потому что прекрасно понимают, что в случае полномасштабной войны их государство может прекратить свое существование либо вообще, либо в нынешнем виде. Конечно, им бы такого не хотелось. Да и жертвовать собой тоже не особо охота. Одно дело — играть в «войну с Россией», обстреливая города и села Донбасса, совсем другое — столкнуться с российской армией в открытом противостоянии, в котором у «воинов света» просто нет шансов.

Но есть и еще один вариант развития событий, о котором я написал в самом начале, — Нобелевская премия мира. Возможно, о ней мечтает Джо Байден, а вся история разыгрывается именно для этого. Дела у него в США плохи, рейтинг падает, антирейтинг растет, экономика страны не радует. И вот тут надо продемонстрировать американцам какое-нибудь выдающееся достижение. За него вполне может сойти «миротворчество». К слову, телефонный разговор Байдена с Владимиром Путиным запланирован уже на сегодняшний вечер, и это только начало. Сейчас Байден и его команда будут активно добиваться от России, чтобы она «отказалась от своих планов вторжения на Украину», что не составит особого труда, так как Россия и не собиралась ни на кого нападать.

После — еще несколько подобных перформансов и выход на какие-нибудь крупные переговоры и договоренности, которые можно будет выдать за дипломатическую победу США, установление стабильного мира в Европе на долгие годы. И тогда Нобелевка в кармане.

Мне кажется, что второй вариант наиболее вероятен, так как в любом случае он менее затратен для американской администрации, при этом США не теряют Украину, продолжая использовать ее как главный антироссийский инструмент в Европе. Но не исключена и провокация, так как «ястребов» среди западных политиков тоже хватает: они вполне готовы пожертвовать Украиной.

По какому сценарию будут развиваться события, мы узнаем в ближайшее время.

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