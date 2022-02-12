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ООН ожидает утверждения правительства Фатхи Башаги со стороны ливийского парламента

Весь мир
ООН ожидает утверждения правительства Фатхи Башаги со стороны ливийского парламента
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Нью-Йорк, 12 февраля. Организация Объединенных Наций заявила в пятницу, что считает главой временного правительства Ливии Абд аль-Хамида Дабибу, а Фатхи Башагу — избранным премьер-министром.

Согласно источникам Sky News Arabia, ООН сообщила, что ожидает утверждения нового кабинета министров со стороны парламента, прежде чем признать его. Ранее пресс-секретарь генерального секретаря Стефан Дюжаррик объявил, что международная организация по-прежнему поддерживает Дабибу на посту премьер-министра Ливии.

ООН продолжает выступать за утратившее легитимность Правительство национального единства, созданное при участии ее миссии в североафриканском государстве. В четверг Палата представителей Ливии на очередном заседании в Тобруке единогласно избрала Фатхи Башагу новым премьером. В течение 15 дней он должен представить состав своего правительства для дальнейшего утверждения парламентом.

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