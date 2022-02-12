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В Госдуме заявили, что успех российских лыжниц в Пекине снизил тревожность из-за Валиевой

Олимпийские игры 2022
В Госдуме заявили, что успех российских лыжниц в Пекине снизил тревожность из-за Валиевой
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Москва, 12 февраля. Победа российских лыжниц в эстафете на ОИ-2022 в Пекине помогла выйти из состояния тревоги на фоне допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой, считает глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В последние дни с Олимпиады не было хороших новостей для России, заметил парламентарий. Спортсмены и болельщики волновались за подопечную Этери Тутберидзе — 15-летнюю Валиеву, добавил Свищев.

«Поэтому сегодняшняя победа тем ценнее, что она помогает нам выйти из этого тревожного состояния. Мы поздравляем всю семью лыжного спорта», — поделился депутат с «Газетой.Ru».

Свищев также поблагодарил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. По его словам, одна из самых титулованных спортсменок теперь приумножает достижения в статусе тренера.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев осыпал комплиментами российских лыжниц, завоевавших олимпийское золото. Он пообещал перед каждой из спортсменок опуститься на колено.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / В Госдуме заявили, что успех российских лыжниц в Пекине снизил тревожность из-за Валиевой
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