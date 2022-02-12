Правительство Мали отреставрирует плотину «Маркала» в центральной части республики

Бамако, 12 февраля. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига провел встречу с делегациями фермеров из городов Ке-Массина и Нионо, а также пообещал отреставрировать плотину «Маркала». Об этом сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

Представители аграрного комплекса рассказали чиновнику о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, а именно: повышение цен на удобрения, высокая стоимость воды, необходимой для работы оросительной системы.

«Очень важным вопросом остается ремонт плотины Маркала, отвечающей за хозяйственную деятельность в регионе. Мы гордимся тем, что являемся малийцами, и просим вас помочь с решением кризиса безопасности», — заявил один из фермеров во время переговоров с премьером.

Шогель Кокалла Маига напомнил, что правительство переходного периода менее чем за год сумело провести переоснащение армии, причем «сделало это лучше, чем предыдущие власти за последние 20 лет».

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«Наши военные успехи неоспоримы, будьте уверены — скоро страна станет безопасной для любого вида деятельности. Мы также займемся плотиной, для нас реставрация сооружения является национальным приоритетом и инструментом обеспечения нормальной жизни общества. Все необходимые документы для начала работы я передам в компетентные органы», — ответил премьер-министр.

Ранее члены гражданской платформы «Объединенный фронт защиты целостности Мали» (FUSI-MALI) призвали соотечественников поддержать временное правительство республики.