Правительство Мали отреставрирует плотину «Маркала» в центральной части республики

Бамако, 12 февраля. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига провел встречу с делегациями фермеров из городов Ке-Массина и Нионо, а также пообещал отреставрировать плотину «Маркала». Об этом сообщается на официальной странице правительства в Facebook.
Представители аграрного комплекса рассказали чиновнику о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, а именно: повышение цен на удобрения, высокая стоимость воды, необходимой для работы оросительной системы.
«Очень важным вопросом остается ремонт плотины Маркала, отвечающей за хозяйственную деятельность в регионе. Мы гордимся тем, что являемся малийцами, и просим вас помочь с решением кризиса безопасности», — заявил один из фермеров во время переговоров с премьером.
Шогель Кокалла Маига напомнил, что правительство переходного периода менее чем за год сумело провести переоснащение армии, причем «сделало это лучше, чем предыдущие власти за последние 20 лет».
«Наши военные успехи неоспоримы, будьте уверены — скоро страна станет безопасной для любого вида деятельности. Мы также займемся плотиной, для нас реставрация сооружения является национальным приоритетом и инструментом обеспечения нормальной жизни общества. Все необходимые документы для начала работы я передам в компетентные органы», — ответил премьер-министр.
Ранее члены гражданской платформы «Объединенный фронт защиты целостности Мали» (FUSI-MALI) призвали соотечественников поддержать временное правительство республики.