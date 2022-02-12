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Бойцы ВСУ развернули станцию РЭБ «Буковель-АД» вблизи Станицы Луганской

Армия
Бойцы ВСУ развернули станцию РЭБ «Буковель-АД» вблизи Станицы Луганской
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 12 февраля. В районе населенного пункта Станица Луганская бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернута мобильная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД», сообщили в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.

Целью работы станции РЭБ украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе является создание помех деятельности международных наблюдателей, сообщили представители Народной милиции ЛНР.

«В районе населенного пункта Станица Луганская мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВСУ. — Прим. ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — рассказал журналистам представитель пресс-службы НМ ЛНР.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в жилые районы Станицы Луганской несколько единиц бронетехники, что является грубым нарушением Минских соглашений и угрозой для гражданского населения.

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РЭБ ЛНР всу донбасс
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