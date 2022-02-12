Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 14:27
14:27
Весь мир
Африканские интеллектуалы соберутся в столице Мали для обсуждения проблем континента
14:25
Весь мир
Рейд в фавелах Рио-де-Жанейро привел к перестрелке с погибшими
14:25
Экономика
Вице-премьер Чернышенко допустил появление нового нацпроекта в сфере радиоэлектроники
14:23
Происшествия
Младшеклассника госпитализировали после ДТП на трассе М-11 под Петербургом
14:20
Политика
Мэр Киева Кличко утвердил план эвакуации населения города при «нападении» России
14:20
Весь мир
Афганское правительство окажет поддержку пострадавшим от войн гражданам
14:18
Политика
Неосновной персонал посольства США в Киеве покинет территорию Украины
14:17
Общество
Владимир Путин принес глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся Кириенко
14:15
Происшествия
Десять автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти
14:13
Общество
Более 8,5 тысячи петербуржцев с COVID-19 остаются в больницах
Все новости

Правительство Норвегии анонсировало отмену практически всех ограничений из-за COVID-19

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 13:41
Общество
Правительство Норвегии анонсировало отмену практически всех ограничений из-за COVID-19
wikipedia.org  /  Ralf Roletschek / GFDL 1.2

Осло, 12 февраля. Практически все ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции будут отменены в Норвегии. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Большинство (70%) граждан скандинавского государства старше 12 лет уже привились от COVID-19. В связи с этим коронавирус больше не представляет опасности для жителей Норвегии, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

«Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции», — отметил политик.

Власти страны больше не будут требовать от граждан ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах. Накануне в Норвегии уже были отменены предписания об удаленной работе и запрет на определенное количество гостей.

Власти Финляндии в свою очередь ранее продлили действие ограничительных мер для иностранных граждан до 13 марта. Решение направлено на сохранение ресурсов системы здравоохранения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Правительство Норвегии анонсировало отмену практически всех ограничений из-за COVID-19
норвегия ограничения коронавирус
Комментировать