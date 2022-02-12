Правительство Норвегии анонсировало отмену практически всех ограничений из-за COVID-19

Осло, 12 февраля. Практически все ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции будут отменены в Норвегии. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Большинство (70%) граждан скандинавского государства старше 12 лет уже привились от COVID-19. В связи с этим коронавирус больше не представляет опасности для жителей Норвегии, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

«Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции», — отметил политик.

Власти страны больше не будут требовать от граждан ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах. Накануне в Норвегии уже были отменены предписания об удаленной работе и запрет на определенное количество гостей.

Власти Финляндии в свою очередь ранее продлили действие ограничительных мер для иностранных граждан до 13 марта. Решение направлено на сохранение ресурсов системы здравоохранения.