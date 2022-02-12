Опрос: большинство американцев против вмешательства США на Украине

Вашингтон, 12 февраля. Большинство американцев высказались против вмешательства США в дела России и Украины. Данные собственного опроса приводит CBSNews.

CBS NEWS POLL: Between Russia and Ukraine, Americans say either stay out or side with Ukraine https://t.co/5OOKKlEvtj — CBS News (@CBSNews) February 12, 2022

При том что 53% жителей Соединенных Штатов выступили за невмешательство в ситуацию с Незалежной, 43% считают, что США должны встать на сторону Украины. В качестве главных причин они называют прекращение дальнейшего российского влияния в регионе и защиту демократии. Действия президента Джо Байдена одобряют 46% опрошенных, среди них в основном — демократы и независимые. Республиканцы же считают, что Америке стоит держаться подальше от этой ситуации.

Большинство пожилых американцев высказались в защиту того, чтобы США встали на сторону Украины. Молодежь, особенно в возрасте до 30 лет, склонна считать, что их страна должна держаться подальше от этой ситуации. Опрос был проведен CBS News/YouGov среди 2,5 тыс. взрослых жителей США в период с 8 по 11 февраля 2022 года.

В конце января рейтинг президента США Джо Байдена снизился до новых минимальных значений.