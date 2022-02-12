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Минобороны Великобритании: военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 13:31
Армия
Минобороны Великобритании: военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля
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Лондон, 12 февраля. Британские военные инструкторы начнут вывод с Украины 12 или 13 февраля. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Высокопоставленный чиновник британского военного ведомства Джеймс Хиппи сообщил об эвакуации военнослужащих ВС Великобритании с Украины в интервью BBC.

«Все они (инструкторы. — Прим. ред.) будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», — указал Хиппи.

На Украине находятся несколько сотен военных специалистов и инструкторов из Великобритании. Они занимаются подготовкой личного состава Вооруженных сил Украины на нескольких полигонах страны.

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