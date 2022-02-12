Российский биатлонист Цветков стал четвертым в спринте на ОИ в Пекине

Пекин, 12 февраля. Участник от сборной России в соревнованиях по биатлону Максим Цветков финишировал четвертым в спринте на зимних Олимпийских играх. Ему не хватило всего 1,7 секунды до призового места.

Российский спортсмен прошел огневые рубежи, не допустив ни одного промаха. Однако на лыжне его соперники оказались сильнее. В итоге золото соревнований с результатом 24 минуты 0,4 секунды и единичным промахом завоевал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Второе место досталось французскому спортсмену Кентену Фийону-Майе. Обладателем бронзы стал еще один норвежец Тарьей Бе.

Ранее экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, чего, по его мнению, россиянам не хватает для победы в этом виде спорта на Олимпиаде. По его словам, больше внимания стоит уделить стрельбе.