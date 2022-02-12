Новые переговоры в «нормандском формате» лишили Украину какого-либо выбора

Киев, 12 февраля. Киев фактически остался без выбора после нового раунда переговоров в «нормандском формате». Такое мнение высказал известный украинский политолог Вадим Карасев.

Эксперт отмечает, что коллективный Запад единогласно настаивает на выполнении Украиной «минских соглашений», что ставит власти Незалежной в очень непростую ситуацию.

«Минские соглашения вернулись в дипломатический порядок дня. Они были подтверждены всеми: Макроном, Шольцем, Байденом, Блинкеном, и уже вынужденно и самим украинским руководством. Можно, конечно, вспоминать Петра Порошенко, и как они были подписаны, но, как мы видим, минские соглашения безальтернативны», — заявил аналитик в эфире канала «Наш».

Карасев уверен, что Киеву было выгодно затягивать решение вопроса по Донбассу, так как в такой ситуации властям не нужно было брать на себя какую-либо ответственность и отвечать за последствия предпринятых шагов. Кроме того, президент Зеленский и его команда имели гораздо больше шансов остаться во главе страны еще на какое-то время.

Федеральное агентство новостей /

«Какая альтернатива? Либо война, либо минские соглашения. Ни войны, ни «минска» больше не получится. Это, конечно, была комфортная позиция для нынешней власти. Потому что, если будет война, могут к власти прийти другие политики, которые лучше справятся с военными действиями на территории Украины или вокруг нее. Они могут быть более патриотичными, решительными, милитаризованными. Минские соглашения тоже невыгодны, потому что это будет стимулировать оппозицию на протесты против нынешней власти. Поэтому нет хорошего выбора, есть плохой и очень плохой», — объяснил эксперт.

Политолог уверен, что теперь Украина встала перед выбором, который придется сделать в самое ближайшее время. Руководству Незалежной придется публично вынести решение о том, готова ли страна выполнять договоренности или категорически отказывается от них.

«Поэтому сейчас надо сказать: либо мы не выполняем минские соглашения, либо выполняем. Но имитировать выполнение этих договоренностей уже не получится, затягивать не получится — в этом драматизм ситуации. Поэтому придется идти на какие-то риски, уступки. Да, есть риск для государственности, но надо понимать, что и риск войны большой. И надо понимать, что лучше из этого? Какие-то уступки и компромиссы или риск большой войны? Это драматический момент для власти, для Украины», — подчеркнул политолог Вадим Карасев.

Экономист, политический аналитик Виктор Скаршевский ранее раскрыл «План Б» президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Как считает эксперт, украинские власти уже приготовили схему, по которой будут действовать.