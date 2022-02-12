Мишустин утвердил расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области

Москва, 12 февраля. Правительство РФ одобрило увеличение границ территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» в Мурманской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В состав ТОР войдет земельный участок в поселке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется создание морского перегрузочного комплекса СПГ, передает пресс-служба кабинета министров.

Реализация проекта ожидается в 2022-2023 годах. Расширение границ позволит создать инфраструктуру для перегрузки сжиженного природного газа, поставляемого на экспорт в страны ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона. ТОР «Столица Арктики» была образована в 2020 году. В Арктической зоне России и Дальневосточном федеральном округе на сегодняшний день действуют 23 территории опережающего развития.

Программа предоставления бесплатного гектара земли в Арктике является уникальным проектом, заявил ранее кандидат юридических наук Александр Зорин. Эксперт также отметил выигрышность российской программы перед аналогами в США и Италии.