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Мишустин утвердил расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области

Экономика
Мишустин утвердил расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Правительство РФ одобрило увеличение границ территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» в Мурманской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В состав ТОР войдет земельный участок в поселке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется создание морского перегрузочного комплекса СПГ, передает пресс-служба кабинета министров.

Реализация проекта ожидается в 2022-2023 годах. Расширение границ позволит создать инфраструктуру для перегрузки сжиженного природного газа, поставляемого на экспорт в страны ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона. ТОР «Столица Арктики» была образована в 2020 году. В Арктической зоне России и Дальневосточном федеральном округе на сегодняшний день действуют 23 территории опережающего развития.

Программа предоставления бесплатного гектара земли в Арктике является уникальным проектом, заявил ранее кандидат юридических наук Александр Зорин. Эксперт также отметил выигрышность российской программы перед аналогами в США и Италии.

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кабмин арктика мурманск мишустин
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