The Telegraph: сотрудники Госдепа США лично просят американцев на Украине покинуть страну

Лондон, 12 февраля. Сотрудники Госдепартамента США обзванивают соотечественников, находящихся на Украине. Об этом сообщили в британском издании The Telegraph.

В своем сообщении газета ссылается на журналиста Buzzfeed News Кристофера Миллера. Согласно информации СМИ, представители Госдепа лично просят американцев покинуть Украину.

«Государственный департамент США звонит находящимся на Украине американцам и просит их немедленно покинуть страну. Это не автоматическое сообщение», — написал Миллер в Twitter.

Ранее в Сети появилась информация об отъезде российских дипломатов с Украины. Кроме того, распространились сведения о планах США объявить эвакуацию сотрудников посольства.