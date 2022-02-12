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The Telegraph: сотрудники Госдепа США лично просят американцев на Украине покинуть страну

Политика
The Telegraph: сотрудники Госдепа США лично просят американцев на Украине покинуть страну
state.gov  /  U.S. Department of State

Лондон, 12 февраля. Сотрудники Госдепартамента США обзванивают соотечественников, находящихся на Украине. Об этом сообщили в британском издании The Telegraph.

В своем сообщении газета ссылается на журналиста Buzzfeed News Кристофера Миллера. Согласно информации СМИ, представители Госдепа лично просят американцев покинуть Украину.

«Государственный департамент США звонит находящимся на Украине американцам и просит их немедленно покинуть страну. Это не автоматическое сообщение», — написал Миллер в Twitter.

Ранее в Сети появилась информация об отъезде российских дипломатов с Украины. Кроме того, распространились сведения о планах США объявить эвакуацию сотрудников посольства.

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