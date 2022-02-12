Сын Зинаиды Кириенко сообщил, что актриса умерла от инсульта

Москва, 12 февраля. Причиной смерти звезды фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Зинаиды Кириенко стал инсульт. Об этом сообщил сын актрисы Максим Тарасевский.

По словам мужчины, его мать скончалась в ночь на 12 февраля. Кириенко ушла из жизни в больнице, в которую ее положили незадолго до трагедии.

«У нее случился инсульт позавчера», — сообщил Тарасевский телеканалу «Звезда».

Актриса, которой было 88 лет, страдала от рака поджелудочной железы. Кроме того, за несколько дней до смерти у звезды советского кино обнаружили коронавирус.

Ранее ФАН выяснил подробности, касающиеся церемонии прощания с Зинаидой Кириенко. Траурное мероприятие состоится в Доме кино 15 февраля, после чего актрису похоронят на Троекуровском кладбище.