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Павел Прилучный намекнул на расставание с Мирославой Карпович

Шоу-бизнес
Павел Прилучный намекнул на расставание с Мирославой Карпович
Кадр из сериала «В клетке»

Москва, 12 февраля. Главный «мажор» страны Павел Прилучный написал пост в Instagram, в котором упомянул актрису Мирославу Карпович. Пользователи решили, что таким образом актер прощается с возлюбленной.

По словам Прилучного, многие забывают благодарить тех, кто делает им добро. А потом эти «люди уходят бесследно и им уже ничего не скажешь».

«Мне повезло, в моей жизни много хороших людей, готовых прийти на помощь, но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович», — написал артист.

Павел Прилучный намекнул на расставание с Мирославой Карпович
Prt Scr instagram.com / @bugevuge

Прилучный назвал Карпович замечательной, искренней и чуткой девушкой. Он попросил своих подписчиков остановить волну хейта в адрес актрисы. По мнению «мажора», Карпович этого совершенно не заслуживает. Пользователи неоднозначно отреагировали на слова Прилучного.

«Если у вас есть отношения, то нужно их подтвердить — это больше всего нужно ей как любой женщине, что б она была за мужчиной. Если у вас нет отношений, то не нужно ее использовать как запасной аэродром. Вы сами ее поставили в такое положение»;

«Может тогда и пожениться?»;

«Так вы расстались или еще вместе?»;

«Павел, как это по-мужски! Благородно! Уважаю еще больше!» — написали фолловеры.

В январе Прилучный отдыхал вместе с детьми и бывшей женой Агатой Муцениеце в Дубае. Ради совместного отдыха с наследниками экс-супругам на время пришлось забыть про свои разногласия.

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отношения карпович прилучный
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