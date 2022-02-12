Четвертый судья в Гаити отказался от расследования убийства президента Жовенеля Моиза

Порт-о-Пренс, 12 февраля. Четвертый судья, ответственный за расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, отказался вести дело. Об этом сообщил представитель правительства в суде первой инстанции столицы Гаити Жак Лафонтен.

Шаванн Этьен объяснил решение об уходе в отставку наличием личных проблем, из-за которых он не может продолжить выполнение своих обязанностей всего лишь через несколько дней после назначения.

«Это подтверждено. Этьен отказался вести дело. Мы приступим к избранию нового судьи», — заявил Лафонтен.

Представитель правительства подчеркнул, что для «надлежащего расследования дела судья должен потребовать экстрадиции в Гаити всех подозреваемых, заключенных в тюрьму за границей, в особенности в США». Он отметил, что невозможно вынести вердикт без получения показаний от арестованного в Доминикане Марио Антонио Паласиоса, бывшего сенатора Джона Жоэля Жозефа, задержанного в Турции Самира Хандала и других.

Fourth judge appointed to investigate assassination in Haiti resigns - Prensa Latina https://t.co/YrwtunYna0 pic.twitter.com/GkMZOcmJAB — News Prensa Latina (@NewsLatinPress) February 11, 2022

По информации местных СМИ, отставка очередного судьи произошла по причине нехватки ресурсов, возможностей и отсутствия поддержки со стороны правительства для проведения расследования.

После распространения новости на место Этьена была предложена кандидатура судьи Жана Уилнера Морина, однако он категорически отказался браться за дело.

Об отставке предшественника Этьена Гарри Орельена, который обвинил государственные институты в отсутствии прогресса, стало известно 21 января.

Федеральное агентство новостей /

Покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза произошло 7 июля, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. По предварительной версии полиции, он нанял группу бывших солдат, чтобы убить Моиза и захватить власть.

Со дня покушения на президента прошло семь месяцев, однако дело продвинулось незначительно. США стали играть все большую роль в ведении расследования: ранее Джон Жоэль Жозеф и Марио Антонио Паласиос, задержанные на Ямайке, были переданы американским правоохранительным органам.