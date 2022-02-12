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Губерниев заявил, что преклонится перед завоевавшими золото ОИ лыжницами

Олимпийские игры 2022
Губерниев заявил, что преклонится перед завоевавшими золото ОИ лыжницами
Агентство городских новостей Москва

Пекин, 12 февраля. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России по лыжным гонкам в женской эстафете на ОИ-2022.

Дмитрий Губерниев признался, что не смог сдержать слез после победы российских лыжниц в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом комментатор рассказал в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».

«Глаза на мокром месте! Плачу от счастья! Перед каждой готов встать на колени. Невероятная гонка, никаких сил нет. Героини», — отметил Губерниев.

Благодаря победе лыжниц в эстафетной гонке сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете пекинской Олимпиады. Лидерство в нем продолжает удерживать немецкая национальная команда.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Губерниев заявил, что преклонится перед завоевавшими золото ОИ лыжницами
губерниев сборная россии лыжные гонки эстафета ои-2022
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