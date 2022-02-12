Губерниев заявил, что преклонится перед завоевавшими золото ОИ лыжницами

Пекин, 12 февраля. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России по лыжным гонкам в женской эстафете на ОИ-2022.

Дмитрий Губерниев признался, что не смог сдержать слез после победы российских лыжниц в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом комментатор рассказал в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».

«Глаза на мокром месте! Плачу от счастья! Перед каждой готов встать на колени. Невероятная гонка, никаких сил нет. Героини», — отметил Губерниев.

Благодаря победе лыжниц в эстафетной гонке сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете пекинской Олимпиады. Лидерство в нем продолжает удерживать немецкая национальная команда.