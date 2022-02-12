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Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 13:10
Олимпийские игры 2022
Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на ОИ в Пекине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин обратился к лыжницам национальной сборной, завоевавшим золото зимних Олимпийских игр 2022 года.

Владимир Путин считает, что российские лыжницы проявили командную сплоченность в борьбе за золотые медали женской эстафеты в рамках ОИ-2022. Президент РФ поздравил спортсменов в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые Юлия Сергеевна, Наталья Михайловна, Татьяна Андреевна, Вероника Сергеевна! Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом», — подчеркнул Путин.

Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете ОИ-2022 после победы лыжниц. За национальную команду в эстафете выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на ОИ в Пекине
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