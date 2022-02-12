Заседание по делу о разделе квартиры дочери Шахназарова состоится 17 февраля

Москва, 12 февраля. Заседание по делу о квартире дочери режиссера и сценариста Карена Шахназарова, желающего отсудить часть жилплощади, пройдет 17 февраля. Об этом сообщил источник ФАН.

Дело, касающееся раздела недвижимости Анны Шахназаровой, поступило в столичный Пресненский суд еще в начале ноября прошлого года. Сначала была проведена беседа, а затем на 19 января назначили заседание, которое пришлось отложить. Вероятно, это произошло из-за неявки дочери режиссера.

Новое заседание собираются провести 17 февраля. Стороны должны встретиться в суде в 10:40 по московскому времени.

Напомним, Карен Шахназаров хочет отсудить у дочери половину квартиры на Патриарших прудах. Сценарист претендует на эту долю, поскольку оплачивал налоги и коммунальные платежи.