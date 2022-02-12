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АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta

Экономика
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta
avtovaz.ru  /  Пресс-служба АвтоВАЗ

Москва, 12 февраля. Российская компания «АвтоВАЗ» запатентовала приборную панель с оранжевыми стрелками и шкалами от обновленной Lada Vesta, сообщают «Автоновости дня».

Рестайлинговая Lada Vesta может поступить в продажу раньше запланированного срока. Старт ожидается в конце марта. Внешне обновленная модель будет отличаться измененным дизайном бамперов, светодиодными линзованными «противотуманками», решеткой радиатора, а также зауженными фарами и светодиодными фонарями.

В салоне появится новый блок управления климатом, более компактный руль, мягкие подлокотники на дверях и полностью измененная передняя панель с крупным вертикальным планшетом мультимедийной системы.

Что касается технических характеристик, скорее всего рестайлинговая модель поступит на рынок с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 и 113 лошадиных сил и безнаддувным 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. АвтоВАЗ намерен выпускать модернизированную Lada Vesta до 2028 года.

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автоваз lada vesta патент приборная панель обновленная модель
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