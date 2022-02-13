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Вирусолог Аграновский: «Не ищите волшебную палочку для борьбы с микробами дома»

Общество
Вирусолог Аграновский: «Не ищите волшебную палочку для борьбы с микробами дома»
pexels.com  /  Anna Shvets

Для защиты от микробов и инфекций в обычной жизни людям вполне достаточно традиционных мер: мытья рук и посуды, проветривания помещений. Об этом в беседе с ФАН напомнил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Ранее сообщалось, что японские специалисты создали средство на основе серебра для обеззараживания, которым люди могут самостоятельно обрабатывать свою повседневную одежду.

«Во время пандемии это средство совершенно бесполезно. Возбудитель COVID-19 передается по воздуху. В начале пандемии показывали красивые картинки, как опрыскиваются стены домов. Это — шоу, не имеющее отношения к борьбе с эпидемией. В случае с контактным распространением руки надо мыть — и достаточно», — сообщил вирусолог.

Алексей Аграновский также отметил, что разработка японских специалистов все же может пригодиться в одной сфере.

«Это средство может найти применение в больницах. Там есть проблема стафилококковых, внутрибольничных инфекций. Они представляют собой реальную проблему. Если для борьбы с ними можно внедрить что-то дополнительное, отлично. Пусть сначала испытают, а потом внедряют», — пояснил собеседник ФАН.

Вирусолог Аграновский: Не ищите волшебную палочку для борьбы с микробами дома
rskrf.ru / пресс-служба Роскачества

В завершение он подчеркнул, что рядовым гражданам не следует искать некую волшебную палочку, которая защитит их от всех инфекций.

«Покупать это и применять дома совершенно не нужно. Серебро — небезобидный металл для человеческого организма, как и любые металлы. В больших концентрациях это — яд. Пить серебряную воду совсем не полезно. В условиях домохозяйства не нужно придумывать какие-то методы борьбы с микробами. Надо вести себя как всегда: руки помыл, посуду помыл — и отлично. Что касается инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, проветривать помещение нужно, вот и все», — подытожил доктор биологических наук.

Ранее Алексей Аграновский в беседе с ФАН рассказал об опасности COVID-19 для памяти. По его словам, ученые уже в курсе негативного влияния коронавируса на когнитивные способности человека.

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аграновский пандемия дезинфекция covid-19
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