Издание Telegraph удалило статью о передаче ДНК главы МИД Британии Трасс для России

Лондон, 12 февраля. Журналисты Telegraph удалили статью о возможной передаче ДНК министра иностранных дел Британии Лиз Трасс российской стороне во время ее визита в Москву, где она провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Издание до этого выпустило материал, в котором говорилось, что Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, когда сдавала ПЦР-тест в ходе рабочего визита в Москву.

Ссылка на статью по-прежнему отображается в Google-поиске, однако при переходе по ней высвечивается сообщение о том, что страница не найдена.

Журналист Брайан Макдональд ранее высмеял главу МИД Британии за то, что она появилась на Красной площади в меховой шубе с шапкой в плюсовую температуру.