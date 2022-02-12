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Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе

Политика
Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 12 февраля. Запад последние 15 лет находится в эйфории от мыслей «подмять» Россию под себя. Такое мнение официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал в беседе с журналистами.

В комментарии РИА Новости пресс-секретарь российского президента назвал эйфорию зарубежных стран препятствием безопасности и стабильности в Европе.

«Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности подмять Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа – наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная», — пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля вспомнил речь президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Десятого февраля выступлению исполнилось 15 лет. Песков назвал произнесенные лидером России слова революционными. Более того, эти вопросы актуальны и сегодня.

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Все новости / Политика / Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
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