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Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 12:57
Весь мир
Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Дипломат нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии в Москве Мохамед Абдалла Маграви утратил какой-либо официальный статус. Об этом заявил руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог Дмитрий Захаров.

Палата представителей североафриканской страны в минувший четверг, 10 февраля, провела заседание, в ходе которого депутаты избрали нового председателя кабмина. Переходное ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой утратило легитимность еще 24 декабря, в день несостоявшихся общенациональных выборов.

Несмотря на это, в Москве остается представитель ПНЕ Мохамед Абдалла Маграви. По словам Дмитрия Захарова, дипломат из Ливии лишился какого-либо официального статуса вместе с кабмином Дабибы.

«Россия придерживается принципа общения с легитимной властью», — заявил он.

Эксперт отметил, что нет смысла выдворять Маграви из России. По его словам, он может находиться в нашей стране как частное лицо.

«При этом не стоит ожидать, что состоятся какие-либо встречи Маграви с МИД РФ», — подчеркнул Захаров.

Ключевой фигурой ливийской дипломатии в настоящее время является спикер Палаты представителей Агила Салех. Он пользуется наибольшей поддержкой со стороны народа и ведет страну по пути политического урегулирования.

«Россия — не США, мы гостеприимная страна», — подытожил Дмитрий Захаров, комментируя ситуацию вокруг Маграви.

Политолог Александр Перенджиев придерживается аналогичного мнения. Он указал на отсутствие официального статуса у представителя ПНЕ Ливии в Москве.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей раскритиковал Абд аль-Хамида Дабибу за попытку напомнить о себе накануне избрания нового премьер-министра. По его мнению, глава ПНЕ инсценировал нападение на собственный автомобиль в Триполи, произошедшее в ночь на 10 февраля.

 

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