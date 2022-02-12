ФАН выяснил подробности о церемонии прощания с актрисой Кириенко

Москва, 12 февраля. Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет в Доме кино, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище. Гильдия актеров оказывает содействие в организации траурной церемонии, сообщил источник Федерального агентства новостей в Союзе кинематографистов.

Родные и коллеги смогут проститься с народной артисткой РСФСР 15 февраля. Звезда фильма «Тихий Дон» страдала от рака поджелудочной железы. Перед уходом из жизни актриса была госпитализирована, у нее выявили геморрагический инсульт и частичный паралич.

Незадолго до смерти Кириенко заразилась коронавирусом. Сын артистки Максим подтверждал информацию о COVID-19 у его матери. Актрисы не стало в возрасте 88 лет. Зрители будут помнить Кириенко по ролям в фильмах «Казаки», «Любовь земная», «Судьба человека».