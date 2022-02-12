Лыжницы Ступак и Непряева не смогли сдержать слезы после победы в эстафете на ОИ-2022

Пекин, 12 февраля. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак эмоционально отреагировали на победу в эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсменки не смогли сдержать слез радости после успешного финиша.

Непряева и Ступак завоевали олимпийское золото вместе с Татьяной Сориной и Вероникой Степановой. Российские лыжницы победили в 20-километровой гонке, оставив позади немок и шведок.

Представительницы России принесли третью золотую медаль ОИ-2022 в копилку национальной команды. Благодаря этому РФ поднялась на седьмое место в общем медальном зачете.

Ранее Непряева принимала участие в гонке на десять километров в рамках Игр в Китае. Российская лыжница уступила 0,1 секунды сопернице из Финляндии и не смогла завоевать бронзу. Спортсменка расплакалась из-за такого итога гонки.