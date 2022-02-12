Матыцин: комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

Пекин, 12 февраля. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой.

Выездная панель CAS 13 февраля рассмотрит дело фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Об этом журналистам рассказал Олег Матыцин. Выездная комиссия CAS может запросить вскрытие пробы B.

Валиева продолжает подготовку к соревнованиям одиночниц на ОИ-2022. Фигуристка принимала участие в командном турнире и установила олимпийский рекорд в короткой программе, однако из-за ситуации с допинг-пробой Валиевой церемония награждения призеров Игр в этой дисциплине до сих пор не состоялась.