Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 12:57
12:56
Спорт
Пошли «Ва-банк!»: лыжница Чепалова оценила победное выступление российских спортсменок на ОИ
12:53
Спорт
Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
12:52
Наука
Яйца, орехи и рыба вошли в топ самых полезных продуктов для завтрака
12:52
Экономика
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta
12:51
Весь мир
Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви
12:49
Политика
Издание Telegraph удалило статью о передаче ДНК главы МИД Британии Трасс для России
12:49
Общество
Жители Индонезии освободили застрявшего в мотоциклетной шине крокодила
12:48
Происшествия
Школьника отправили в психлечебницу за «минирование» зданий в Омске
12:46
Политика
Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
12:45
Весь мир
Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером
Все новости

Матыцин: комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 12:44
Спорт
Матыцин: комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 12 февраля. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой.

Выездная панель CAS 13 февраля рассмотрит дело фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Об этом журналистам рассказал Олег Матыцин. Выездная комиссия CAS может запросить вскрытие пробы B.

Валиева продолжает подготовку к соревнованиям одиночниц на ОИ-2022. Фигуристка принимала участие в командном турнире и установила олимпийский рекорд в короткой программе, однако из-за ситуации с допинг-пробой Валиевой церемония награждения призеров Игр в этой дисциплине до сих пор не состоялась.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Матыцин: комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля
cas олимпиада валиева допинг-скандал матыцин
Комментировать