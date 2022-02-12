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Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером

Весь мир
Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 12 февраля. Альянс национальных сил (АНС) Ливии приветствовал последние решения, принятые Палатой представителей, включая избрание Фатхи Башаги главой нового временного правительства.

В заявлении, опубликованном на странице в Facebook, крупнейший союз партий сообщил, что он продолжает следить за ходом политического процесса, препятствиями на его пути и неспособностью провести общенациональные выборы, выражающие волю 2,5 миллиона граждан.

«Коалиция должна была в последний период приложить усилия, чтобы попытаться преодолеть разрыв, вселить доверие между ливийскими сторонами и призвать их к согласию и продвижению национальных интересов в эти трудные моменты жизни страны», — добавлено в заявлении.

Альянс приветствовал так называемый консенсус, достигнутый между Палатой представителей и Высшим государственным советом относительно вопросов конституции и исполнительной власти. Он также выразил одобрение выдвижению Фатхи Башаги на пост нового премьер-министра.

АНС подчеркнул необходимость единодушия по остальным пунктам дорожной карты и выработки универсального национального проекта, обеспечивающего достижение желаемой стабильности. Альянс призвал также к согласованию правительственной программы, имеющей конкретный и четкий график и закладывающей основы построения сильного и стабильного государства.

Ранее избрание Башаги на пост главы кабмина приветствовал также Муниципалитет Бенгази. Кроме того, областная администрация подчеркнула недопустимость вмешательства Миссии ООН во внутренние дела страны.

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ливия
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