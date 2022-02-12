Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером

Триполи, 12 февраля. Альянс национальных сил (АНС) Ливии приветствовал последние решения, принятые Палатой представителей, включая избрание Фатхи Башаги главой нового временного правительства.

В заявлении, опубликованном на странице в Facebook, крупнейший союз партий сообщил, что он продолжает следить за ходом политического процесса, препятствиями на его пути и неспособностью провести общенациональные выборы, выражающие волю 2,5 миллиона граждан.

«Коалиция должна была в последний период приложить усилия, чтобы попытаться преодолеть разрыв, вселить доверие между ливийскими сторонами и призвать их к согласию и продвижению национальных интересов в эти трудные моменты жизни страны», — добавлено в заявлении.

Альянс приветствовал так называемый консенсус, достигнутый между Палатой представителей и Высшим государственным советом относительно вопросов конституции и исполнительной власти. Он также выразил одобрение выдвижению Фатхи Башаги на пост нового премьер-министра.

АНС подчеркнул необходимость единодушия по остальным пунктам дорожной карты и выработки универсального национального проекта, обеспечивающего достижение желаемой стабильности. Альянс призвал также к согласованию правительственной программы, имеющей конкретный и четкий график и закладывающей основы построения сильного и стабильного государства.

Ранее избрание Башаги на пост главы кабмина приветствовал также Муниципалитет Бенгази. Кроме того, областная администрация подчеркнула недопустимость вмешательства Миссии ООН во внутренние дела страны.