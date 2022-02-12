Карен Шахназаров судится с дочерью из-за московской квартиры

Москва, 12 февраля. Режисер, сценарист и директор «Мосфильма» Карен Шахназаров судится со своей 36-летней дочерью Анной. Предметом разбирательства стала квартира в Москве.

Анна Шахназарова выросла в США и не виделась с отцом до конца 2000-х годов. После приезда в Москву дочь режиссера начала жить в собственной 86-метровой квартире на Патриарших прудах.

Однако Шахназаров намерен отсудить у женщины половину жилья. Сценарист претендует на эту долю в силу приобретательной давности — он оплачивал налоги и коммунальные услуги за квартиру, передает Telegram-канал Mash.