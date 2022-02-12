Генсек ООН призвал к скорейшему проведению выборов в Ливии

Нью-Йорк, 12 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время стабильность Ливии является главным приоритетом, и призвал к скорейшему проведению общенациональных выборов в стране.

В обнародованном его пресс-секретарем заявлении говорится, что генсек внимательно следит за ситуацией в североафриканском государстве и проинформирован о последних постановлениях Палаты представителей, включая внесение поправок в конституционную декларацию и избрание нового премьер-министра.

Гутерреш призвал все ливийские стороны и учреждения соблюдать принцип принятия важных решений прозрачным и согласованным образом. Он напомнил, что скорейшее проведение в стране общенациональных выборов обеспечит уважение политической воли 2,8 миллиона граждан, зарегистрировавшихся для голосования.

Несмотря на избрание парламентом нового премьер-министра, ООН продолжает поддерживать нелегитимное Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой, срок полномочий которого истек еще в конце декабря.

«Наша позиция на данный момент такова, что Стефани Уильямс является для нас главной фигурой в Ливии и представляет Генерального секретаря в качестве советника по делам этого государства. И мы не станем вступать, особенно в этот критический момент, в размышления о будущих лидерах», — заявил вчера во время ежедневной пресс-конференции представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Накануне муниципалитет Бенгази призвал Организацию Объединенных Наций и ее Миссию в Ливии вспомнить о своих обязательствах и не вмешиваться во внутренние дела североафриканского государства. Городское управление также поддержало избрание Фатхи Башаги новым главой временного правительства.